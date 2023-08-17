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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский продлил военное положение в Украине до 15 ноября

Зеленский продлил военное положение в Украине до 15 ноября
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал законы об утверждении его указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — то есть до 15 ноября.

Документы сегодня возвращены в Верховную Раду с подписью главы государства.

Со дня полномасштабного вторжения РФ, то есть с 24 февраля 2022 года, военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию продолжали уже восемь раз.

Последний раз народные депутаты голосовали 27 июля 2023 года — за законопроекты №9532 и №9533.

Согласно процедуре, сначала президент подписывает указы, после чего вносит их в Верховную Раду. Документы рассматривает профильный парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а затем за них голосуют все нардепы в зале заседаний.

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Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Военное положение, Владимир Зеленский, Закон, Російська агресія
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