Зеленский продлил военное положение в Украине до 15 ноября
Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал законы об утверждении его указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — то есть до 15 ноября.
Документы сегодня возвращены в Верховную Раду с подписью главы государства.
Со дня полномасштабного вторжения РФ, то есть с 24 февраля 2022 года, военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию продолжали уже восемь раз.
Последний раз народные депутаты голосовали 27 июля 2023 года — за законопроекты №9532 и №9533.
Согласно процедуре, сначала президент подписывает указы, после чего вносит их в Верховную Раду. Документы рассматривает профильный парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а затем за них голосуют все нардепы в зале заседаний.
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