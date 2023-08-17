Зеленский продлил военное положение в Украине до 15 ноября

Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал законы об утверждении его указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — то есть до 15 ноября.

Документы сегодня возвращены в Верховную Раду с подписью главы государства.

Со дня полномасштабного вторжения РФ, то есть с 24 февраля 2022 года, военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию продолжали уже восемь раз.

Последний раз народные депутаты голосовали 27 июля 2023 года — за законопроекты №9532 и №9533.

Согласно процедуре, сначала президент подписывает указы, после чего вносит их в Верховную Раду. Документы рассматривает профильный парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а затем за них голосуют все нардепы в зале заседаний.

Источник : Верховная Рада

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.