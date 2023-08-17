Зеленський продовжив воєнний стан в Україні до 15 листопада
Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав закони про затвердження його указів щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – тобто до 15 листопада.
Документи сьогодні повернуто до Верховної Ради з підписом глави держави.
З дня повномасштабного вторгнення РФ, тобто з 24 лютого 2022 року, воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію продовжували вже вісім разів.
Востаннє народні депутати голосували 27 липня 2023 року – за законопроєкти №9532 і №9533.
Згідно з процедурою, спочатку президент підписує укази, після чого вносить їх до Верховної Ради. Документи розглядає профільний парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони, а згодом за них голосують усі нардепи в залі засідань.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко