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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський продовжив воєнний стан в Україні до 15 листопада

Зеленський продовжив воєнний стан в Україні до 15 листопада
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав закони про затвердження його указів щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – тобто до 15 листопада.

Документи сьогодні повернуто до Верховної Ради з підписом глави держави.

З дня повномасштабного вторгнення РФ, тобто з 24 лютого 2022 року, воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію продовжували вже вісім разів.

Востаннє народні депутати голосували 27 липня 2023 року – за законопроєкти №9532 і №9533.

Згідно з процедурою, спочатку президент підписує укази, після чого вносить їх до Верховної Ради. Документи розглядає профільний парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони, а згодом за них голосують усі нардепи в залі засідань.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Воєнний стан, Володимир Зеленський, Закон, Російська агресія
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