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Папа Римский обратился к “потомкам великой Матушки России” – в МИД отреагировали

Папа Римский обратился к “потомкам великой Матушки России” – в МИД отреагировали
Фото: Getty Images

В МИД Украины отреагировали на обращение Папы Римского Франциска к россиянам.

Представитель ведомства Олег Никоненко привел цитату из выступления понтифика перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Папа распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

— Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими, — процитировал слова Папы Римского Никоненко.

Представитель МИД подчеркнул, что “именно такой империалистической пропагандой, “духовными скрепами” и “потребностью” в спасении “великой Матушки России” Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел”.

— Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства, — добавил Никоненко.

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Война в Украине, МИД, Папа Римський, Російська агресія
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