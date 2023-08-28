Папа Римський звернувся до “нащадків великої Матінки Росії” – в МЗС відреагували

У МЗС України відреагували на звернення Папи Римського Франциска до росіян.

Речник відомства Олег Ніконенко навів цитату з виступу понтифіка перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Він висловив жаль у зв’язку з тим, що Папа поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

– Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами, – процитував слова Папи Римського Ніконенко.

Речник МЗС наголосив, що “саме такою імперіалістичною пропагандою, “духовними скрепами” і “потребою” в порятунку “великої Матінки Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл”.

– Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва, – додав Ніконенко.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.