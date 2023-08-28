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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Папа Римський звернувся до “нащадків великої Матінки Росії” – в МЗС відреагували

Папа Римський звернувся до “нащадків великої Матінки Росії” – в МЗС відреагували
Фото: Getty Images

У МЗС України відреагували на звернення Папи Римського Франциска до росіян.

Речник відомства Олег Ніконенко навів цитату з виступу понтифіка перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Він висловив жаль у зв’язку з тим, що Папа поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

– Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами, – процитував слова Папи Римського Ніконенко.

Речник МЗС наголосив, що “саме такою імперіалістичною пропагандою, “духовними скрепами” і “потребою” в порятунку “великої Матінки Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл”.

– Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва, – додав Ніконенко.

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Війна в Україні, МЗС, Папа Римський, Російська агресія
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