ВСУ уничтожили уже 265 тыс. российских оккупантов – Генштаб
4 сентября, на 558-е сутки полномасштабной войны, потери армии РФ достигли более 265 тысяч человек.
Только за сутки украинские защитники ликвидировали 460 российских оккупантов.
Потери РФ на 4 сентября 2023
- личного состава – около 265 120 (+460);
- танков ‒ 4 480 (+4);
- боевых бронированных машин – 8 663 (+14);
- артиллерийских систем – 5 611 (+29);
- реактивных систем залпового огня – 741 (+2);
- средств противовоздушной обороны ‒ 503 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 481 (+37);
- крылатых ракет ‒ 1 447;
- кораблей (катеров) ‒ 19 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 149 (+47);
- специальной техники – 847 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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