ЗСУ знищили вже 265 тис. російських окупантів – Генштаб

4 вересня, на 558-му добу повномасштабної війни, втрати армії РФ сягнули понад 265 тисяч осіб.

Лише за добу українські захисники ліквідували 460 російських окупантів.

Втрати РФ на 4 вересня 2023

особового складу ‒ близько 265 120 (+460);

танків ‒ 4 480 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 8 663 (+14);

артилерійських систем – 5 611 (+29);

реактивних систем залпового вогню – 741 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 503 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 481 (+37);

крилатих ракет ‒ 1 447;

кораблів (катерів) ‒ 19 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 149 (+47);

спеціальної техніки ‒ 847 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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