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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили вже 265 тис. російських окупантів – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

4 вересня, на 558-му добу повномасштабної війни, втрати армії РФ сягнули понад 265 тисяч осіб.

Лише за добу українські захисники ліквідували 460 російських окупантів.

Втрати РФ на 4 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 265 120 (+460);
  • танків ‒ 4 480 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 663 (+14);
  • артилерійських систем – 5 611 (+29);
  • реактивних систем залпового вогню – 741 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 503 (+1);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 481 (+37);
  • крилатих ракет ‒ 1 447;
  • кораблів (катерів) ‒ 19 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 149 (+47);
  • спеціальної техніки ‒ 847 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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