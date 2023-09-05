Массовой экстрадиции не будет: Вениславский об уклонистах, которые выехали из Украины

Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

— С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность имеет персонализированный, индивидуальный характер, — заявил он.

Вениславский пояснил, что по каждому факту нужно обращаться и предоставлять документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суду, и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции.

— Но учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных — это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура, и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий, — добавил он.

По словам Вениславского, незаконно пересекают границу по меньшей мере тремя способами. Первый — это пересечение вне официальных пунктов пропуска, второй — в укрытии, а затем в нейтральной полосе пересечение уже государственной границы другой страны на основании паспорта, и третий — по фиктивным документам.

— Наиболее массовый характер имеет как раз использование поддельных, заведомо ложных, фальшивых документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны. Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы — он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет. Поскольку мы понимаем, если человек, не имея статуса лица с инвалидностью, воспользовался такими документами — это является преступлением для избежания выполнения конституционных обязанностей, — говорит он.

Вениславский отметил, что эти действия требуют регистрации уголовных производств, установление таких фактов — компетенция правоохранительных органов.

По его словам, после регистрации производства должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы. Только после этого лицу, которое воспользовалось такими документами, могут заочно объявить о подозрении. Далее будут задействованы правила экстрадиции.

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