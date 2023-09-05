Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський.

– З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер, – заявив він.

Веніславський пояснив, що з кожного факту потрібно звертатися і надавати документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду, і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції.

– Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому, звичайно, це дуже непроста процедура, і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій, – додав він.

За словами Веніславського, незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами. Перший – це перетин поза офіційними пунктами пропуску, другий – коли пункт пропуску людина перетнула в сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта, і третій – за фіктивними документами.

– Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків, – говорить він.

Веніславський зазначив, що ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів.

За його словами, після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону. Лише після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно оголосити про підозру. Далі будуть задіяні правила екстрадиції.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.