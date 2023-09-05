Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України

Федір Веніславський
Фото: УНІАН

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський.

– З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер, – заявив він.

Веніславський пояснив, що з кожного факту потрібно звертатися і надавати документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду, і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції.

– Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому, звичайно, це дуже непроста процедура, і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій, – додав він.

Читайте також
Спочатку – найбільші корупціонери: Малюська розповів про екстрадицію українців з-за кордону
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України

За словами Веніславського, незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами. Перший – це перетин поза офіційними пунктами пропуску, другий – коли пункт пропуску людина перетнула в сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта, і третій – за фіктивними документами.

– Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків, – говорить він.

Веніславський зазначив, що ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів.

За його словами, після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону. Лише після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно оголосити про підозру. Далі будуть задіяні правила екстрадиції.

мобілізація, Чоловіки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
російські окупанти
СБУ ліквідувала нові схеми, за якими ухилянти уникали мобілізації
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Як оскаржити рішення ВЛК та скільки часу на це дається: пояснення адвоката
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Росіяни планують посилити мобілізацію у Криму – партизани
Окупаційні війська РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Обстріли майже щохвилини: як живе Херсон сьогодні
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
Масової екстрадиції не буде: Веніславський про ухилянтів, які виїхали з України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь