Более 68% затопленной территории — оккупированы, поэтому жертв подрыва Каховской ГЭС может быть больше
Количество погибших в результате подрыва Россией Каховской ГЭС может быть значительно больше, ведь нет проверенных данных с оккупированных территорий.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, майор Владислав Дударь.
— Более 68% затопленной территории — это оккупированная территория, и сколько там погибло людей — неизвестно. Есть определенная информация, что многие (погибли, — Ред.), потому что Россия не занималась эвакуацией населения, — сказал Владислав Дударь.
Он напомнил, что в настоящее время установлено, что в результате трагедии погибли 32 человека, пострадали — 28. Место пребывания еще 39 человек не установлено. Впрочем, эти данные не учитывают вероятные жертвы на оккупированных территориях.
Напомним, что основной этап ликвидации последствий теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был успешно завершен 30 августа
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