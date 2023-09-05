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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Понад 68% затопленої території – окуповано, тож жертв підриву Каховської ГЕС може бути більше

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Кількість загиблих внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС може бути значно більшою, адже немає перевірених даних з окупованих територій.

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України, майор Владислав Дудар.

– Понад 68% затопленої території – це окупована територія, і скільки там загинуло людей – невідомо. Є певна інформація, що багато (загинули, – Ред.), бо Росія не займалася евакуацією населення, – сказав Владислав Дудар.

Він нагадав, що наразі встановлено, що внаслідок трагедії загинули 32 людини, постраждали – 28. Місце перебування ще 39 осіб не встановлено. Втім, ці дані не враховують імовірні жертви на окупованих територіях.

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія
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