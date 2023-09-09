Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
В результате атаки России по Кривому Рогу в части жилых домов отключили газоснабжение.
Об этом сообщили в сводке Министерства энергетики за 9 сентября.
— В Кривом Роге в результате ракетной атаки взрывом повреждено более 10 многоэтажных и частных домов. Энергетики проверяют состояние газового оборудования — для этого в поврежденных домах было перекрыто газоснабжение, — говорится в сообщении.
В Минэнерго добавили, что за прошедшие сутки газ вернули 60 абонентам, когда же подключение других запланировано на 9 сентября.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог 8 сентября утром. Местные власти заявляли об одном погибшем и девяти пострадавших. Глава Министерства внутренних дел впоследствии уточнил, что в результате российского удара был убит полицейский, поскольку россияне целились в административное здание полиции.
Другие девять сотрудников правоохранительной службы получили ранения, троих из них достали из-под завалов. Медицинские учреждения оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Также сообщалось, что российская атака вызвала пожар на площади 200 м кв. Из-за этого пострадали расположенные рядом жилые дома.
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