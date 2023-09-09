Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение

Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Фото: ГСЧС

В результате атаки России по Кривому Рогу в части жилых домов отключили газоснабжение.

Об этом сообщили в сводке Министерства энергетики за 9 сентября.

— В Кривом Роге в результате ракетной атаки взрывом повреждено более 10 многоэтажных и частных домов. Энергетики проверяют состояние газового оборудования — для этого в поврежденных домах было перекрыто газоснабжение, — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что за прошедшие сутки газ вернули 60 абонентам, когда же подключение других запланировано на 9 сентября.

Сейчас смотрят

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог 8 сентября утром. Местные власти заявляли об одном погибшем и девяти пострадавших. Глава Министерства внутренних дел впоследствии уточнил, что в результате российского удара был убит полицейский, поскольку россияне целились в административное здание полиции.

Другие девять сотрудников правоохранительной службы получили ранения, троих из них достали из-под завалов. Медицинские учреждения оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Также сообщалось, что российская атака вызвала пожар на площади 200 м кв. Из-за этого пострадали расположенные рядом жилые дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Минэнергетики
Война в Украине, газопровід, Днепропетровская область, Кривой Рог
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Почему РФ начала чаще атаковать Одесскую область: объяснение разведки
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Поднялся густой дым: в оккупированной Феодосии прогремели взрывы
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Ужасный цинизм: глава Евросовета раскритиковал Россию за попытку подкупить Африку зерном
Шарль Мішель
Оккупанты во время псевдовыборов охотятся за украинским подпольем — ЦНС
російські окупанти

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Из-за ракетной атаки РФ в Кривом Роге частично отключили газоснабжение
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь