Через ракетну атаку РФ в Кривому Розі частково вимкнули газопостачання

Внаслідок атаки Росії по Кривому Рогу в частині житлових будинків вимкнули газопостачання.

Про це повідомили у зведенні Міністерства енергетики за 9 вересня.

– У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки вибухом пошкоджено більше 10 багатоповерхових та приватних будинків. Енергетики перевіряють стан газового обладнання – для цього у пошкоджених будинках було перекрито газопостачання, – йдеться у повідомленні.

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В Міненерго додали, що минулої доби газ повернули 60 абонентам, коли ж підключення інших заплановано на 9 вересня.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації обстріляли Кривий Ріг 8 вересня зранку. Місцева влада заявляла про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих. Очільник Міністерства внутрішніх справ згодом уточнив, що внаслідок російського удару був вбитий поліцейський, оскільки росіяни цілили у адміністративну будівлю поліції.

Інші дев’ять працівників правоохоронної служби зазнали поранень, трьох із них дістали з-під завалів. Медичні заклади надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Також повідомлялось, що російська атака викликала пожежу на площі 200 м кв. Через це постраждали розташовані поруч житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело : Міненергетики

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