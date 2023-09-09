США могут включить ракеты ATACMS в ближайший пакет помощи Украине — СМИ

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, отправит в Украину тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS.

Об этом сообщают американские чиновники, пишет ABC News.

— Они прибывают, — сказал один из чиновников, который имеет доступ к планам помощи в сфере безопасности. Но, по его словам, как всегда, такие планы могут меняться до официального объявления.

Другой чиновник сказал, что ракеты “на столе”, и, вероятно, их включат в новый пакет помощи от США. По его словам, до того как Украина получит ракеты ATACMS, могут пройти месяцы.

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С дальностью действия до 190 миль (305 км), в зависимости от версии, ракеты ATACMS могут позволить Украине бить по вражеским целям, расположенным почти в четыре раза дальше, чем ракеты, которые сейчас передают союзники.

Администрация Байдена до сих пор отклоняла запросы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении такого оружия, даже после того как Великобритания и Франция прислали аналогичные ракеты Storm Shadow и SCALP. США опасаются эскалации в отношениях с Россией и думают за сохранение собственных запасов.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

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