Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом глава украинского МИД заявил во время совместной пресс-конференции с главой Госдепартамента США.

— Подробно обсудили предоставление ракет ATACMS. Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Украина еще с прошлого года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров. Ракеты этого типа можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США ранее передали ВСУ.

В июле советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что президенты США и Украины обсуждают ракеты ATACMS, но окончательное решение будет за американским лидером Джо Байденом.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что Вашингтон изменил тональность касательно ATACMS. Если раньше в США советовали нашей стране забыть об этом, то сейчас вопрос обсуждается.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина имеет сигналы от других государств, что ВСУ могут получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus и американские ATACMS.

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