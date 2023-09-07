Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Украина
Валерій Савицький, редактор ленты

Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины

ATACMS
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом глава украинского МИД заявил во время совместной пресс-конференции с главой Госдепартамента США.

— Подробно обсудили предоставление ракет ATACMS. Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Украина еще с прошлого года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров. Ракеты этого типа можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США ранее передали ВСУ.

В июле советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что президенты США и Украины обсуждают ракеты ATACMS, но окончательное решение будет за американским лидером Джо Байденом.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что Вашингтон изменил тональность касательно ATACMS. Если раньше в США советовали нашей стране забыть об этом, то сейчас вопрос обсуждается.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина имеет сигналы от других государств, что ВСУ могут получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus и американские ATACMS.

Читайте также
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
ATACMS

ATACMS, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сенат должен принять до конца сентября пакет финпомощи Украине – Митч Макконнелл
Мітч Макконнелл
Второй пакет за один день: США объявили о еще $1 млрд помощи для Украины
Ентоні Блінкен
Боеприпасы с обедненным ураном: США объявили новый пакет помощи Украине
Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины
Мы видим значительный прогресс украинского контрнаступления — Блинкен в Киеве
Ентоні Блінкен
Блинкен в Киеве объявит о выделении Украине более $1 млрд помощи — CNN
Ентоні Блінкен

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Блинкен и Кулеба обсудили предоставление ракет ATACMS для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь