Карта боевых действий на 11.09.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщили 11 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 11.09.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 565-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

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