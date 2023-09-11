Карта боевых действий на 11.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
Об этом сообщили 11 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 11.09.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 565-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
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Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик