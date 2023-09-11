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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 11.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

В течение суток на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом сообщили 11 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 11.09.2023

Карта бойових дій 10 вересня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 565-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

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