Области меняли на “края”: у Шуфрича нашли документы с изменением устройства территорий Украины

Во время обысков у народного депутата Нестора Шуфрича нашли проект изменения административно-территориального устройства Украины, который датирован серединой июля 2014 года.

Как говорится на фото с документом, которые получило в свое распоряжение издание Бабель, политики планировали предложить переименование Донецкой и Луганской областей в “края” с широкой автономией.

Также в документах было предусмотрено проведение выборов, формирование отдельных “правительств” и “парламентов”.

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Под документом, который был датирован июлем 2014 года, стоят подписи самого Шуфрича и кума президента РФ Владимира Путина, государственного изменника Украины Виктора Медведчука.

Как отмечает журналист Андрей Дехтяренко, в понимании этих документов важен контекст.

— Понятно, что это компромиссные предложения команды Медведчука, сделанные во время активной фазы АТО. За несколько месяцев до того, весной 2014 г., россияне, стоявшие за “сепарами Донбасса”, выбросили Медведчука из переговорного процесса, он им не был нужен. Однако уже в конце мая украинская армия начала активно восстанавливать контроль над территорией, как раз к середине июля кольцо над “народными республиками” начало сжиматься, города освобождали один за другим, — пишет он.

Тогда, отмечает Дехтяренко, в процесс вновь “вылез Медведчук”, который предлагал план образования “автономных краев” вместо областей.

— Такой мягкий вариант, по его мнению, должен был бы устроить обе стороны — но в результате не устроил никого. Россияне в августе ввели дополнительные военные силы в зону АТО, что в итоге заморозило конфликт в формате существования “народных республик”. И Медведчук смог присосаться к интересующей его теме уже осенью 2014 г., как посредник в решении вопросов продажи угля и обмена пленными, — добавляет он.

Журналист добавляет, что документ можно назвать “интересным”, впрочем кроме как для исторического наследия он значения не имеет.

В нем можно покопаться для поиска подводных камней, создающих дополнительную угрозу для единства и целостности Украины. Например, обязательное согласование с “местным правительством” руководства СБУ и МВД в “крае”. Здесь вспоминаются сепаратистские намерения крымского “президента” Мешкова за 20 лет до того — как раз украинская армия и неподконтрольные Мешкову СБУ не дали тогда разгореться конфликту. Очевидно, что россияне сделали выводы из тех событий, — добавляет Дехтяренко.

Напомним, сегодня, 15 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме народного депутата Нестора Шуфрича. Также нардепу было объявлено подозрение в государственной измене.

Источники: Бабель, Andrey Dikhtyarenko

Фото: СБУ, Бабель

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