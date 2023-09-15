СБУ проводит обыски у нардепа Нестора Шуфрича: его подозревают в госизмене

Сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в дом народного депутата Нестора Шуфрича.

Об этом Фактам ICTV сообщили источники в СБУ.

Нардепа подозревают в государственной измене.

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По данным источников, народный депутат Украины тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем — который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине.

Именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Олег Кулинича, которого лично Василий Малюк (нынешний глава СБУ) задерживал в прошлом году.

Источник отмечает, что Нестор Шуфрич транслировал в Украине российские нарративы и пропаганду. Например, рассказывал, что наше государство — искусственное образование.

Ждем деталей от СБУ.

Фото: источник

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