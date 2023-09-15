СБУ проводит обыски у нардепа Нестора Шуфрича: его подозревают в госизмене
Сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в дом народного депутата Нестора Шуфрича.
Об этом Фактам ICTV сообщили источники в СБУ.
Нардепа подозревают в государственной измене.
По данным источников, народный депутат Украины тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем — который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине.
Именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Олег Кулинича, которого лично Василий Малюк (нынешний глава СБУ) задерживал в прошлом году.
Источник отмечает, что Нестор Шуфрич транслировал в Украине российские нарративы и пропаганду. Например, рассказывал, что наше государство — искусственное образование.
Ждем деталей от СБУ.
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