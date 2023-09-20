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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 34 артсистемы РФ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники ликвидировали 520 российских оккупантов и 131 единицу вражеского вооружения.

Потери РФ на 20 сентября 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 273 980 (+520) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 4 635 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 8 868 (+17) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 6 096 (+34) ед,
  • РСЗО / MLRS – 779 (+1) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 526 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4 821 (+37),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 479 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 633 (+32) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 906 (+3).

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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