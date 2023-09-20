Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и 34 артсистемы РФ
В течение суток украинские защитники ликвидировали 520 российских оккупантов и 131 единицу вражеского вооружения.
Потери РФ на 20 сентября 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 273 980 (+520) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 4 635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 8 868 (+17) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 6 096 (+34) ед,
- РСЗО / MLRS – 779 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 526 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4 821 (+37),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 479 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 633 (+32) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 906 (+3).
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Источник: Генштаб ВСУ
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