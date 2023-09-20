Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів та 34 артсистеми РФ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 520 російських окупантів та 131 одиницю ворожого озброєння.

Втрати РФ на 20 вересня 2023

  • особового складу – близько 273 980 (+520),
  • танків ‒ 4 635 (+7),
  • бойових броньованих машин – 8 868 (+17),
  • артилерійських систем – 6 096 (+34),
  • реактивних систем залпового вогню – 779 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони – 526,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 821 (+37),
  • крилатих ракет ‒ 1 479,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 633 (+32),
  • спеціальної техніки – 906 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.09.2023
DeepStateMap
Під Бахмутом ЗСУ наблизилися до одного з шляхів постачання армії РФ – розвідка Британії
Бої на фронті
ППО вночі знищила 17 дронів із орієнтовно 24 – Повітряні сили
Дрон-камікадзе, Shahed
Для справедливого і тривалого миру. Столтенберг закликав посилити допомогу Україні
Єнс Столтенберг
Пресслужбу Південноукраїнської АЕС очолив екскоординатор руху Медведчука
Ярослав Маленченко

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
Кліщіївки вже немає, а Часів Яр методично знищують: репортаж з передової
ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів та 34 артсистеми РФ
Постійні тортури та погрози: історія британця, що пережив російський полон
ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів та 34 артсистеми РФ
Бензину немає, дизелю – теж: яка ситуація з пальним у Росії
ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів та 34 артсистеми РФ
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів та 34 артсистеми РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь