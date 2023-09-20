Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі окупантів та 34 артсистеми РФ
Упродовж доби українські захисники ліквідували 520 російських окупантів та 131 одиницю ворожого озброєння.
Втрати РФ на 20 вересня 2023
- особового складу – близько 273 980 (+520),
- танків ‒ 4 635 (+7),
- бойових броньованих машин – 8 868 (+17),
- артилерійських систем – 6 096 (+34),
- реактивних систем залпового вогню – 779 (+1),
- засобів протиповітряної оборони – 526,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 821 (+37),
- крилатих ракет ‒ 1 479,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 633 (+32),
- спеціальної техніки – 906 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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