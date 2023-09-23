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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

США предоставят Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеголовками – FT

США предоставят Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеголовками – FT
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден решил отправить в Украину американские ракеты большой дальности ATACMS после месяцев размышлений. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам собеседников, Вашингтон пришлет версию ракет, оснащенную кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Сообщается, что решение было принято перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, но администрация Байдена решила не объявлять об этом публично.

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По словам источников издания, это было сделано для того, чтобы не насторожить россиян и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта. Источники сообщают, что США пришлют ракеты ATACMS в ближайшее время и сначала в небольшом количестве.

Ракети Storm Shadow та ATACMS

Инфографика: Факты ICTV

Ракеты ATACMS имеют дальность полета до 300 км, что позволит Киеву наносить удары по российским войскам на большем расстоянии, чем они могли достигать ранее. Они запускаются из реактивных систем залпового огня, таких, как HIMARS.

По последним доступным данным, американский арсенал ATACMS насчитывает 1486 ракет, из которых 364 — кассетные.

В то же время Белый дом и Пентагон пока не подтверждают информацию о планах США предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не может подтвердить сообщения о том, что США готовы передать Украине ATACMS.

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США предоставят Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеголовками – FT

Источник: Financial Times
ATACMS, Война в Украине, Джо Байден, США, Украина
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