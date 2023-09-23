Белый дом пока не подтверждает планы о передаче Украине ракет ATACMS

Белый дом и Пентагон не подтверждают информацию о планах США предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не может подтвердить сообщения о том, что США готовы передать Украине баллистические ракеты малой дальности ATACMS.

Так, на брифинге в Белом доме журналист спросил у Карин Жан-Пьер, может ли она подтвердить, что США все же согласились передать эти ракеты. На это пресс-секретарь ответила, что ей нечего подтверждать, но напомнила слова президента Джо Байдена о том, что ATACMS не исключены.

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– И у меня нет ничего нового, чтобы вам объявить, – сказала Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что встреча президента Зеленского и президента Байдена была очень важна.

Карин Жан-Пьер также заявила, что США будут и дальше поддерживать Украину там столько, сколько потребуется.

Ранее Белый дом также объявил о новом пакете вооружений для Украины — для поддержки контрконтрнаступления ВСУ и укрепления украинской противовоздушной обороны против российских атак.

Напомним, что американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена близка к решению о передаче Украине ракет ATACMS, вооруженных кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

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