Потери РФ в войне против Украины уже превысили 277 тыс. – Генштаб
К 582-м суткам полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже более 277 тыс. российских оккупантов.
Об этом 28 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери РФ на 28 сентября 2023
- личного состава – около 277 320 (+330);
- танков ‒ 4 679 (+4);
- боевых бронированных машин – 8 962 (+12);
- артиллерийских систем – 6 375 (+38);
- реактивных систем залпового огня – 793 (+1);
- средств противовоздушной обороны ‒ 535 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 957 (+9);
- крылатых ракет ‒ 1 529;
- кораблей (катеров) ‒ 20;
- подлодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 815 (+23);
- специальной техники – 929 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко