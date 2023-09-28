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Потери РФ в войне против Украины уже превысили 277 тыс. – Генштаб

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

К 582-м суткам полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже более 277 тыс. российских оккупантов.

Об этом 28 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ на 28 сентября 2023

  • личного состава – около 277 320 (+330);
  • танков ‒ 4 679 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8 962 (+12);
  • артиллерийских систем – 6 375 (+38);
  • реактивных систем залпового огня – 793 (+1);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 535 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 957 (+9);
  • крылатых ракет ‒ 1 529;
  • кораблей (катеров) ‒ 20;
  • подлодок ‒ 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 815 (+23);
  • специальной техники – 929 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Ольга Чайко
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