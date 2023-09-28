Втрати РФ у війні проти України перевищили вже 277 тис. – Генштаб

До 582-ї доби повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже понад 277 тис. російських окупантів.

Про це 28 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати РФ на 28 вересня 2023

особового складу ‒ близько 277 320 (+330);

танків ‒ 4 679 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12);

артилерійських систем – 6 375 (+38);

реактивних систем залпового вогню – 793 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 535 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 957 (+9);

крилатих ракет ‒ 1 529;

кораблів (катерів) ‒ 20;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 815 (+23);

спеціальної техніки ‒ 929 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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