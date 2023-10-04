Могила в сорняках и ошибки в словах: на Тернопольщине скандал с памятником воинам УПА

В Борщеве, что на Тернопольщине, городской совет решил сделать реконструкцию могилы погибших воинов Украинской повстанческой армии. Однако на новом памятнике вместо слова Героям ошибочно выгравировали слово Гером.

Этот недостаток обнаружила местная волонтерка Кристина Яворская, которая рассказала о курьезе в своем посте на Facebook.

Она отметила, что была шокирована состоянием места, ведь после реконструкции могила осталась в запущенном состоянии.

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Городской совет потратил бюджетные средства на реконструкцию могилы бойцов УПА, однако, по словам Кристины Яворской, ситуация “прекрасная” – от ошибок в словах до сорняков на могиле.

В Борщевском городском совете заявили, что они не знали о наличии ошибок на памятнике.

Мэр города Игорь Чопик сообщил, что на памятник не выделялись средства из городского бюджета, а сделан за счет благотворителей. Также он отметил, что уже имел разговор с предприятием, которое изготовило плиту и допустило ошибку в надписи.

– До конца недели на могиле будет установлена новая памятная доска. В городе Борщеве действует компания, которая специализируется на изготовлении надгробных плит из гранита. Именно они изготовили эту плиту, но, к сожалению, не заметили ошибки в слове. Тем не менее, они пообещали переделать все абсолютно бесплатно, — пояснил Чопик.

Могилу шестерым воинам УПА из Борщева и окрестностей установили в 1947 году, но во времена СССР она была частично разрушена. После провозглашения независимости Украины захоронение самостоятельно восстановили местные жители, а в этом году городской совет провел реконструкцию могилы.

Источник: Кристина Яворская

Фото: Кристина Яворская

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