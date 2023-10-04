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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Могила в бур’янах і помилки у словах: на Тернопільщині скандал із пам’ятником воїнам УПА

Могила в бур’янах і помилки у словах: на Тернопільщині скандал із пам’ятником воїнам УПА

У Борщеві, що на Тернопільщині, міська рада вирішила зробити реконструкцію могили загиблих воїнів Української повстанської армії. Проте на новому пам’ятнику замість слова Героям помилково викарбували слово Гером.

Цей недолік виявила місцева волонтерка Христина Яворська, яка розповіла про курйоз у своєму пості на Facebook.

Вона зауважила, що була шокована станом місця, адже після реконструкції могила залишилася у занедбаному стані.

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Міська рада витратила бюджетні кошти на реконструкцію могили бійців УПА, проте, за словами Христини Яворської, ситуація “прекрасна” – від помилок у словах до бур’янів на могилі.

У Борщівській міській раді заявили, що вони не знали про наявність помилок на пам’ятнику.

Мер міста Ігор Чопик повідомив, що на пам’ятник не виділяли кошти з міського бюджету, а зробили коштом благодійників. Також він зазначив, що вже мав розмову з підприємством, яке виготовило плиту й допустило помилку в написі.

– До кінця тижня на могилі буде встановлено нову пам’ятну дошку. У місті Борщеві діє компанія, яка спеціалізується на виготовленні надгробних плит із граніту. Саме вони виготовили й цю, але, на жаль, не помітили помилки у слові. Тим не менш, пообіцяли переробити абсолютно безкоштовно, – пояснив Чопик.

Могилу шістьом воїнам УПА з Борщева та околиць встановили 1947 року, але за часів СРСР її було частково зруйновано. Після проголошення незалежності України поховання самостійно відновили місцеві жителі, а цьогоріч міська рада провела реконструкцію могили.

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Джерело: Христина Яворська

Фото: Христина Яворська

Пам'ятник, скандал, Тернопільска область, УПА
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