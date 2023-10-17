Возможные отключения электричества по Украине: какими будут графики

Графики отключения электричества на территории Украины могут применить в случае дефицита мощностей в энергосистеме. Они возникнут, если произойдет разрушение энергообъектов.

Некоторые графики отключения света уже обнародованы. В каких областях есть обновленное расписание ограничения электроснабжения — смотрите в материале Фактов ICTV.

Киев и область — график отключения света

ДТЭК разработал графики отключений света для жителей столицы и Киевской области.

Сейчас смотрят

По данным компании, графики будут оставаться на официальном сайте в течение года и будут применяться только в случае возникновения необходимости.

Днепропетровская область

В Днепре потребители будут без света четыре часа дважды в день, если не возникнет еще большего дефицита мощностей.

Одесская область

В Одесской области будет действовать график отключения электроэнергии: три часа — обесточивание, три часа — с возможным ограничением поставок электричества, три часа — со светом.

Львовская область

Всего во Львове и области есть шесть групп отключений света. Во Львовоблэнерго обращают внимание, что это время может увеличиваться на один час, потому что учитывается время пути бригад между энергообъектами.

Во время воздушной тревоги специалисты не могут находиться на объектах, потому что они могут подвергнуться атаке российских войск. Этот фактор может повлиять на больший перерыв в электроснабжении.

Полтавская область

В компании Полтаваоблэнерго обнародовали расписание почасового отключения света. Оно имеет шесть очередей, охватывает названия населенных пунктов, улиц и номер дома.

После обновленных данных о лимите потребления на следующие сутки будет определяться график, согласно которому будут ограничивать электроснабжение в определенное время.

В зависимости от лимита, специалисты будут определять, сколько очередей одновременно будет отключено.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тернопольская область

В Тернопольской области график почасового отключения сети охватывает шесть групп. Потребителям гарантированно будут отключать электричество на три часа, а также еще возможно дополнительно — на три часа.

Само расписание ограничения электроснабжения разделено по дням. Первая группа — понедельник, четверг, воскресенье, вторая — вторник и пятница, а третья — среда, суббота.

В Министерстве энергетики Украины уверяют, что сейчас производимой электроэнергии полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В ведомстве утверждают, что пока ограничений не предвидится ни в одной из областей.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.