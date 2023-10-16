Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений

Слухи о якобы применении в Украине графиков отключений света — неправдивы. Сейчас электроэнергии, которую производят электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Указано, что ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

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— Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий, — говорится в сообщении.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай атак РФ.

Источник : Минэнергетики

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