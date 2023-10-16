Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений

Лампа - світло
Фото: Pexels

Слухи о якобы применении в Украине графиков отключений света — неправдивы. Сейчас электроэнергии, которую производят электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Указано, что ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

Сейчас смотрят

— Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий, — говорится в сообщении.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай атак РФ.

Читайте также
Риск отключения света зимой из-за атак по энергетике сохраняется – глава Укрэнерго
Енергосистема України не досить надійна після минулорічних російських атак

Источник: Минэнергетики
Отключение электроэнергии, электроэнергия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как сэкономить зимой на коммуналке: какие приборы стоит использовать ограничено
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений
В Киеве – хуже всего: в Украине только у 37% будет интернет в случае отключений света
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений
Кто может получить скидки на коммунальные услуги 2023 – полный список
Комунальні платежі 2022 знижки
Как подготовиться к возможным отключениям света, воды и тепла: действенные советы
Відключення електроенергії, блекаут
Готовимся к зиме: сколько в этом году стоит генератор, Ecoflow, ИБП и пауэрбанк
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Электроэнергии достаточно. В Минэнерго опровергли слухи о графиках отключений
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь