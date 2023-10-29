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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 29 октября 2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло около 70 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 29 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 29 октября 2023

Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023

Потери РФ на 29 октября 2023

  • личного состава – около 299 080 (+660),
  • танков ‒ 5 175 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 9 758 (+9),
  • артиллерийских систем – 7 188 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 834,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 558,
  • самолетов – 320,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 399,
  • крылатых ракет ‒ 1 544 (+3),
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 532 (+8),
  • специальной техники – 1 012 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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