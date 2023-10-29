Карта боевых действий на 29 октября 2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло около 70 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 29 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 29 октября 2023

Потери РФ на 29 октября 2023

личного состава – около 299 080 (+660),

танков ‒ 5 175 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 9 758 (+9),

артиллерийских систем – 7 188 (+8),

реактивных систем залпового огня – 834,

средств противовоздушной обороны ‒ 558,

самолетов – 320,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 399,

крылатых ракет ‒ 1 544 (+3),

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 532 (+8),

специальной техники – 1 012 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.