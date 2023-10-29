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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 29 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 29 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 29 жовтня 2023

Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023
Карта бойових дій 28 жовтня 2023

Втрати РФ на 29 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 299 080 (+660),
  • танків ‒ 5 175 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 758 (+9),
  • артилерійських систем – 7 188 (+8),
  • реактивних систем залпового вогню – 834,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 558,
  • літаків – 320,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 399,
  • крилатих ракет ‒ 1 544 (+3),
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 532 (+8),
  • спеціальної техніки ‒ 1 012 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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