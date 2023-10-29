Карта бойових дій на 29 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 29 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 29 жовтня 2023

Втрати РФ на 29 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 299 080 (+660),

танків ‒ 5 175 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 758 (+9),

артилерійських систем – 7 188 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 834,

засобів протиповітряної оборони ‒ 558,

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 399,

крилатих ракет ‒ 1 544 (+3),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 532 (+8),

спеціальної техніки ‒ 1 012 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.