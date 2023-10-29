Карта бойових дій на 29 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 29 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 29 жовтня 2023
Втрати РФ на 29 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 299 080 (+660),
- танків ‒ 5 175 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 758 (+9),
- артилерійських систем – 7 188 (+8),
- реактивних систем залпового вогню – 834,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 558,
- літаків – 320,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 399,
- крилатих ракет ‒ 1 544 (+3),
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 532 (+8),
- спеціальної техніки ‒ 1 012 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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