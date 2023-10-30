Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Запорожском направлении РФ ударила Искандером по личному составу 128 бригады: погибли военные
Военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске, умер в больнице
Срочно
Взрывы в Днепропетровской области: есть попадание и сбитые ракеты
Экс-соперник Ломаченко получил два пожизненных срока за убийство беременной любовницы
Дроны в Хмельницкой и Винницкой областях и удар по Харькову: главные события ночи 3 ноября
Украина Объясняем
Объясняем
Юлия Захарченко, редактор ленты

Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мужчины стали на защиту родины, когда РФ осуществила полномасштабное вторжение. Тогда же и ввели военное положение, которое будет действовать до полной победы над российским злом.

Мобилизация с 1 ноября 2023

Пока нет никакой точной информации, которая свидетельствовала бы о том, что мобилизация с 1 ноября 2023 года в Украине усилится или наоборот ослабнет. Она продолжается в Украине уже более полутора лет, и не прекращалась ни одного дня.

Однако член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что всеобщая мобилизация в Украине может усилиться. По его словам, это обусловлено необходимостью формировать новые бригады Сил обороны.

Сейчас смотрят

Украине нужны человеческие силы, чтобы защитить города и села от нового нападения врага. Именно Генеральный штаб ВСУ формирует список, какое количество людей нужно и в какие сроки. Однако там пока не объявляли о планах усилить мобилизацию.

По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны, Россия ежемесячно готовит к отправке на фронт в Украине по меньшей 20 тыс. солдат. По состоянию на сейчас, в Украине остаются около 400 тыс. военных на временно оккупированных территориях.

Читайте также
Что означает первая и вторая повестки: в ВСУ объяснили особенности мобилизации
Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Военное положение, ВСУ, мобілізація, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
К атакам под Купянском оккупанты привлекают все больше техники — ВСУ
російські солдати
Оккупанты взяли оперативную паузу после удара ВСУ по кораблю в Керчи — Плетенчук
російський корабель
В разведке Британии рассказали о проблемах армии РФ перед зимой
Російські окупанти
На Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим бойцам 128 бригады
ЗСУ
Уничтожение ракетоносителя Каракурт в Керчи — последствия для РФ и Украины
Кораблі РФ

Загрузка

Игры
Видео
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке

Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.

Диана Линник
От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Очевидцы об атаке на Харьков | Зеленский поблагодарил ПВО | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Жертв после обстрела Новой почты стало больше | Блинкен в Израиле | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Реакция Зеленского на удары РФ | Забастовка польских перевозчиков | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь