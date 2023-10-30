Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Чоловіки стали на захист батьківщини, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення. Тоді ж і запровадили воєнний стан, який діятиме до повної перемоги над російським злом.

Мобілізація з 1 листопада 2023

Поки що немає жодної точної інформації, яка свідчила б про те, що мобілізація з 1 листопада 2023 року в Україні посилиться чи навпаки послабшає. Вона триває в Україні вже понад півтора року, і не припинялася жодного дня.

Однак член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що загальна мобілізація в Україні може посилитися. За його словами, це обумовлено необхідністю формувати нові бригади Сил оборони.

Зараз дивляться

Україні потрібні людські сили, щоб захистити міста й села від нового нападу ворога. Саме Генеральний штаб ЗСУ формує списки, яка кількість людей потрібна та в які терміни. Однак там наразі не оголошували про плани посилити мобілізацію.

За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія щомісяця готує до відправлення на фронт в Україні щонайменше 20 тис. солдатів. Станом на зараз, в Україні залишаються близько 400 тис. військових на тимчасово окупованих територіях.

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