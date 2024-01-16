Зеленский в Давосе призвал крупный бизнес инвестировать в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил представителей крупного бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.

Об этом он заявил во время встречи Руководители крупного бизнеса — Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

— Это очень важно — быть здесь, усиливать инвестиции в Украину и поддерживать нашу экономику, — подчеркнул глава государства.

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По его словам, рост экономики Украины в 2023-м превысил 5%, прогнозы на 2024 год также оптимистичны, при этом удалось восстановить экспортные возможности благодаря функционированию независимого от России зернового коридора.

— Мы приглашаем бизнес инвестировать в наш агросектор, соответственно, мы готовы предоставлять страхование со стороны правительства. Мы создали параллельный маршрут, продемонстрировав, что мы можем оттеснить флот РФ из Черного моря. Мы уже продемонстрировали, что способны на это. И начали транспортировать не только зерно, — отметил Зеленский.

Президент отметил особый потенциал и перспективы военного производства, подчеркнул важность кооперации с передовыми западными оборонными компаниями.

Во время этой встречи специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер призвала мировой бизнес активно изучать инвестиционные возможности нашей страны, сделав акцент на преимуществах экономики, среди которых — глобальная диджитализация госуправления.

Перед этим на полях форума в швейцарском Давосе президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ряд вопросов по обороне Украины.

Источник : Офис президента

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