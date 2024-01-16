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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський у Давосі закликав великий бізнес інвестувати в Україну

Зеленський у Давосі
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запросив представників великого бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.

Про це він заявив під час зустрічі Керівники великого бізнесу – Україні на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

– Це дуже важливо – бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку, – наголосив глава держави.

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За його словами, зростання економіки України у 2023-му перевищило 5%, прогнози на 2024 рік також оптимістичні, до того ж вдалося відновити експортні можливості завдяки функціонуванню незалежного від Росії зернового коридору.

– Ми запрошуємо бізнес інвестувати в наш агросектор, відповідно, ми готові надавати страхування з боку уряду. Ми створили паралельний маршрут, продемонструвавши, що ми можемо відтіснити флот РФ з Чорного моря. Ми вже продемонстрували, що здатні на це. І почали транспортувати не лише зерно, – зауважив Зеленський.

Президент відзначив особливий потенціал та перспективи військового виробництва, наголосив на важливості кооперації з передовими західними оборонними компаніями.

Під час цієї зустрічі спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер закликала світовий бізнес активно вивчати інвестиційні можливості нашої країни, зробивши акцент на перевагах економіки, серед яких – глобальна діджиталізація держуправління.

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Перед цим на полях форуму у швейцарському Давосі президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили низку питань щодо оборони України.

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Джерело: Офіс президента
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