Путин хочет восстановить не СССР, а Российскую империю XIX в.: президент Латвии о планах диктатора

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что российский диктатор пытается восстановить не Советский Союз, а Российскую империю конца XIX века.

Такое мнение он высказал на форуме в Давосе, комментируя российско-украинскую войну.

По его словам, то, что Путин хочет восстановить Российскую империю, сейчас становится очевиднее, чем два года назад, до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Ринкевичс согласился с мнением, что Украина является первой линией обороны в Европе, выразив благодарность украинским военным. Он отметил, что Латвия работает над усилением уровня боеспособности собственной армии. Страна будет поднимать расходы на армию до уровня 3% ВВП.

— К сожалению, мы часто на шаг, а то и на два позади Путина, он найдет, как нас атаковать. Мы должны действовать на опережение. И порой вижу, что иногда коллег из НАТО надо убеждать, что мы будем видеть еще более неприятные вещи, чем увидели, — считает он.

Недавно в интервью Ринкевичс заявил, что западные страны должны изменить тактику поддержки Украины в войне против РФ. По словам президента Латвии, союзники Украины должны перейти от поддержки Киева “столько, сколько это будет нужно” к стратегии, которая поддерживает Украину “до ее победы”.

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