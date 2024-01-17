Западу надо изменить стратегию поддержки Украины — президент Латвии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что западные страны должны изменить тактику поддержки Украины в войне против РФ.

Об этом он сказал в интервью CNBC.

По словам президента, союзники Украины должны перейти от поддержки Киева “столько, сколько это потребуется” к стратегии, которая поддерживает Украину “до ее победы”.

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— Все те голоса, которые говорят, что мы, вероятно, должны провести какой-то политический процесс, переговоры или дискуссии, они почему-то не слышат, что говорит Путин (российский диктатор Владимир Путин, — Ред.). Путин говорит, что он готов вести эту войну до конца, — отметил Ринкевичс.

Политик выразил надежду, что “здравый смысл победит”, несмотря на политические процессы не только в США, но и в Европе, ссылаясь на предстоящие выборы в Европейский парламент.

Ранее Латвия инициировала создание международной коалиции по передаче боевых беспилотников Украине.

Источник : CNBC

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