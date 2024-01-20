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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ на переговорах об окончании войны должна отказаться от ядерного оружия – Минобороны

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк

Война России против Украины, как и все войны в мире, должна завершиться переговорами.

При подписании какого-либо документа Россия должна отказаться от ядерного оружия.

Об этом в интервью Tagesspiegel отметил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

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– Будут подписаны соглашения коалицией государств, поддерживающих Украину, с одной стороны и Россией – с другой. И в этом документе должен быть пункт об отказе РФ от ядерного оружия, потому что это государство представляет угрозу миру, – сказал замминистра обороны Украины.

По мнению Ивана Гаврилюка, война должна закончиться возвращением всех украинских территорий.

Поэтому необходимо будет создать механизмы, которые сделали бы невозможным новое нападение РФ на Украину.

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Tagesspiegel

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Фото: Минобороны Украины

Война в Украине, Міноборони України, Російська агресія, Росія, Ядерна зброя
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