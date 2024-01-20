РФ на переговорах щодо закінчення війни має відмовитися від ядерної зброї – Міноборони

Війна Росії проти України, як і всі війни у світі, має закінчитися переговорами.

Натомість під час підписання будь-якого документа Росія має відмовитися від ядерної зброї.

На цьому в інтерв’ю Tagesspiegel наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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– Будуть підписані угоди коаліцією держав, які підтримують Україну, з одного боку та Росією – з іншого. І цей документ має містити пункт про відмову РФ від ядерної зброї, тому що ця держава становить загрозу миру, – сказав заступник міністра оборони України.

На переконання Івана Гаврилюка, війна має закінчитися поверненням усіх українських територій.

Тож необхідно буде створити механізми, які б унеможливили новий напад РФ на Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Tagesspiegel

Фото: Міноборони України

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