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Три срочных шага от ЕС: Кулеба назвал решение для увеличения поставок снарядов Украине

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Украина ожидает от ЕС три срочных шага для увеличения количества объемов поставок артиллерийских снарядов на фронт.

Об этом на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Я хочу отметить три срочных шага, которые мы ожидаем от Европейского Союза для увеличения количества объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину для нужд фронта, для нужд наших солдат. Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы содействовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями, — сказал он.

Что нужно для увеличения поставок снарядов

Для того, чтобы решить проблему с боеприпасами, необходимо устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия оборонных компаний Европы между собой.

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— И европейских, и украинских компаний, для того, чтобы не было никаких административных препятствий, никаких правовых препятствий для взаимодействия между ними и наращивания производства, — говорит министр.

Кроме того, Кулеба поддержал слова Борреля о важности стимулирования переговоров с европейскими компаниями и с третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать имеющиеся контракты по поставкам снарядов из этих стран в Украину.

— В эту же категорию попадает еще одно действие. Нужно наращивать импорт боеприпасов из третьих стран, их складов. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артиллерийских снарядов на фронте станет ощутимым, — говорит Кулеба.

Также Киев ожидает скорейшего создания Фонда поддержки Украины.

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боєприпаси, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, снаряди
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