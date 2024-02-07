Три термінові кроки від ЄС: Кулеба назвав рішення для збільшення поставок снарядів Україні

Україна очікує від ЄС три термінові кроки для збільшення кількості обсягів постачання артилерійських снарядів на фронт.

Про це на спільній пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, які ми очікуємо від Європейського Союзу для збільшення кількості обсягів поставок артилерійських снарядів в Україну для потреб фронту, для потреб наших солдатів. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями, – сказав він.

Що потрібно для збільшення поставок снарядів

Для того, щоб вирішити проблему з боєприпасами, необхідно усунути всі регуляторні бар’єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою.

Зараз дивляться

– І європейських та українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод для взаємодії між ними та нарощування виробництва, – каже міністр.

Крім того, Кулеба підтримав слова Борреля щодо важливості стимулювання перемовин з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн в Україну.

– У цю ж категорію потрапляє ще одна дія. Потрібно нарощувати імпорт боєприпасів із третіх країн, їхніх складів. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артилерійських снарядів на фронті стане відчутним, – каже Кулеба.

Також Київ очікує якнайшвидшого створення Фонду підтримки України.

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