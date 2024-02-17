Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Взрывы в Хмельницкой области: после сбития ракеты вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Алексей Навальный скончался в колонии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Захватят Авдеевку и что тогда? Бен Ходжес проанализировал ситуацию
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ

Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что обладает информацией, кто стоит за отравлением его жены Марианны.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Liberation.

Генерал-лейтенант также добавил, что спустя три месяца после покушения его супруга чувствует себя значительно лучше.

Сейчас смотрят

 — Поскольку я не принимал яд, мне сложно сказать, было ли это покушение и на мою жизнь. Но я прежде пережил не одно покушение и, наверное, переживу еще много, — заметил Буданов.

По его словам, подобный инцидент не останется без реакции со стороны силовых структур Украины.

— Полагаю,  в ближайшее время на российской территории произойдут ответные действия, и все это поймут, — подчеркнул он.

Когда журналист уточнил у Буданова, знает ли он личности тех, кто организовал отравление, он коротко сказал: “Конечно знаю”.

Отравление Марианны Будановой

28 ноября 2023 года в СМИ распространилась информация, что жена Кирилла Буданова Марианна получила отравление тяжелыми металлами.

Когда в последствие в ГУР эту информацию подтвердили, началось расследование вероятной попытки убийства.

Читайте также
Был с нами на земле и на воде: разведчик рассказал об участии Буданова в операциях
Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ

ГУР, Кирилл Буданов, Отравление
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Плохая, но не критическая: Буданов оценил ситуацию на фронте
Кирило Буданов - керівник ГУР
Россия длительное время использует тысячи систем Starlink на войне против Украины — Буданов
Starlink старлінк
Усиление туда идет, все решат решительные действия: Буданов об Авдеевке
Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ
Весной увидим: Буданов о поставках самолетов F-16 в Украину
Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ
Дроны, ПВО, F-16 и артиллерия: итоги встречи Рамштайн-19
Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь