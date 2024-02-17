Буданов знает заказчиков отравления жены и анонсировал ответ

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявил, что обладает информацией, кто стоит за отравлением его жены Марианны.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Liberation.

Генерал-лейтенант также добавил, что спустя три месяца после покушения его супруга чувствует себя значительно лучше.

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— Поскольку я не принимал яд, мне сложно сказать, было ли это покушение и на мою жизнь. Но я прежде пережил не одно покушение и, наверное, переживу еще много, — заметил Буданов.

По его словам, подобный инцидент не останется без реакции со стороны силовых структур Украины.

— Полагаю, в ближайшее время на российской территории произойдут ответные действия, и все это поймут, — подчеркнул он.

Когда журналист уточнил у Буданова, знает ли он личности тех, кто организовал отравление, он коротко сказал: “Конечно знаю”.

Отравление Марианны Будановой

28 ноября 2023 года в СМИ распространилась информация, что жена Кирилла Буданова Марианна получила отравление тяжелыми металлами.

Когда в последствие в ГУР эту информацию подтвердили, началось расследование вероятной попытки убийства.

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