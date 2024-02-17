Буданов знає замовників отруєння дружини й анонсував відповідь

Глава українського ГУР Кирило Буданов заявив, що володіє інформацією, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни.

Про це він розповів у інтерв’ю французькому виданню Liberation.

Генерал-лейтенант також додав, що за три місяці після замаху його дружина почувається значно краще.

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— Оскільки я не приймав отруту, мені важко сказати, чи був цей замах і на моє життя. Але я раніше пережив не один замах і, мабуть, переживу ще багато, – зауважив Буданов.

За його словами, подібний інцидент не залишиться без реакції силових структур України.

— Гадаю, найближчим часом на російській території відбудуться дії у відповідь, і всі це зрозуміють, – наголосив він.

Коли журналіст уточнив у Буданова, чи він знає особи тих, хто організував отруєння, він коротко сказав: “Звичайно знаю”.

Отруєння Маріанни Буданової

28 листопада 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що дружина Кирила Буданова Маріанна дістала отруєння важкими металами.

Коли у ГУР цю інформацію підтвердили, почалося розслідування ймовірної спроби вбивства.

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