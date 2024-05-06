Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
Президент Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Военное положение и мобилизация в Украине
Речь идет о законопроекте №11234 об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине, и №11235 — об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Обоими документами глава государства предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 5 часов 30 минут 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.
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Последний раз Верховная Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 13 мая 2024 года 6 февраля.
Что запрещается в условиях военного положения:
- Изменение Конституции Украины и АР Крым.
- Проведение выборов президента, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления.
- Проведение всеукраинских и местных референдумов.
- Проведение забастовок, массовых собраний и акций.
Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Владимир Зеленский, Военное положение, Законопроект, Мобилизация
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