Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Президент Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Военное положение и мобилизация в Украине

Речь идет о законопроекте №11234 об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине, и №11235 — об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Обоими документами глава государства предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию в Украине с 5 часов 30 минут 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

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Последний раз Верховная Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 13 мая 2024 года 6 февраля.

Что запрещается в условиях военного положения:

Изменение Конституции Украины и АР Крым.

Проведение выборов президента, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления.

Проведение всеукраинских и местных референдумов.

Проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Источник : Верховная Рада

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