Военное положение в Украине было объявлено в день начала полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года. С тех пор оно неоднократно продлевалось.

В чем разница между состоянием войны и военным положением – Факты ICTV узнавали у политолога Игоря Рейтеровича и военного эксперта Алексея Гетьмана.

Чем отличается военное положение от войны

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах в случае вооруженной агрессии другого государства. Причиной введения военного положения также может быть опасность для независимости или территориальной целостности Украины.

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Военное положение вводится СНБО на основе украинской Конституции, согласно закону О правовом режиме военного положения, также для этого необходим соответствующий указ президента. Чтобы решение СНБО начало действовать, его должна поддержать Верховная Рада.

Согласно закону, вводится полностью или частично ряд положений, которые меняют права и свободы граждан. Полный перечень ограничений прав и свобод граждан во время действия военного положения и срок их действия определяются указом президента.

То есть военное положение – это четкий правовой режим, который действует в случае угрозы или фактической агрессии другой страны для нормализации ситуации в сфере политики, экономики и безопасности. А война, в свою очередь, — это процесс ведения боевых действий, подчеркивает Гетьман.

– Начало войны фактически — это объявление военного положения.

По международным правилам, войну должна объявить страна, которая является агрессором, то есть если одна страна нападает на другую – она объявляет войну. Страна, которая защищается, войну не объявляет.

Согласно международному законодательству, та страна, которая объявляет войну, считается ответственной за то, что война происходит, поясняет Гетьман.

Почему в Украине не объявляют войну

На вопрос, почему Украина не объявляет войну, Гетьман отвечает так:

— Потому что нам должны объявлять войну, это на нас напали.

По его словам, Украине объявлять войну против России невыгодно, так как это поставило бы вопрос, в соответствии с правилами объявления войны, с определенными санкциями против нас. То есть юридически Украина стала бы инициатором этой войны и была бы скована в действиях на международной арене.

С этим мнением согласен политолог Игорь Рейтерович. По его словам, если Украина объявит войну, она будет считаться ее инициатором и агрессором, на что и рассчитывала Россия.

– Для России же, если нет объявленной войны, нет и поражения, потому что нет критериев победы или поражения.

К тому же, добавляет политолог, международные компании, работающие в Украине, могут требовать компенсации ущерба в случае объявления войны, что не может произойти при введении военного положения.

– ООН и иже с ней должны осудить и разорвать отношения со страной, объявившей войну.

Есть Гаагская конвенция об объявлении войны, которая прописывает невыгодные последствия для государства, объявившего войну, напоминает Рейтерович. Поэтому все стараются избегать этого.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, чем отличаются понятия о состоянии войны и военном положении. По его словам, состояние войны касается, прежде всего, юридических отношений государства с другой страной. Военное положение — это внутренний правовой режим, который дает государству дополнительные инструменты для обороны, мобилизации и введения определенных ограничений.

Нарожный отметил, что в случае Украины формальное объявление состояния войны с Россией само по себе не усилит обороноспособность государства. Он пояснил, что фактических дипломатических отношений с РФ у Украины уже нет, поэтому с точки зрения практической обороны такое решение не даст дополнительных возможностей.

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