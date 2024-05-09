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Рада разрешила оформлять паспорта украинцам за рубежом

верховна рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада законодательно закрепила предоставление административных услуг гражданам Украины, в том числе тем, которые пребывают за границей.

— Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11017 о предоставлении отдельных административных услуг украинцам, в том числе за границей, — cообщил народный депутат Алексей Гончаренко Telegram.

Он отмечает , что сегодня во время пленарного заседания за данный законопроект проголосовали 236 народных депутатов.

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Законопроект, в частности, предусматривает возможность одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Согласно законопроекту, разрешается оформлять паспорт гражданина Украины и/или загранпаспорт украинцам, которые находятся за пределами своей страны, через государственное предприятие, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.

Проект закона также предусматривает, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет.

Срочное оформление (в том числе вместо утраченного или украденного) и обмен паспорта осуществляется в срок не позднее, чем через cемь рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Верховная Рада, Документи, Законопроект, Закордонний паспорт
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