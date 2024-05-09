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Рада дозволила оформляти паспорти українцям за кордоном

верховна рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада законодавчо закріпила надання адміністративних послуг громадянам України, зокрема тим, які перебувають за кордоном.

– Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11017 щодо надання окремих адміністративних послуг українцям, зокрема за кордоном, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні під час пленарного засідання за цей законопроєкт проголосували 236 народних депутатів.

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Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість одночасного оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

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Згідно із законопроєктом, дозволяється оформляти паспорт громадянина України та/або закордонний паспорт українцям, які перебувають за межами своєї країни, через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

Проєкт закону також передбачає, що паспорт громадянина України у формі картки оформляється безстроково особам, які досягли 65 років.

Термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта здійснюють у строк не пізніше, ніж через сім робочих днів із дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Верховна Рада, Документи, Законопроект, Закордонний паспорт
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