Рада дозволила оформляти паспорти українцям за кордоном

Верховна Рада законодавчо закріпила надання адміністративних послуг громадянам України, зокрема тим, які перебувають за кордоном.

– Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11017 щодо надання окремих адміністративних послуг українцям, зокрема за кордоном, – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні під час пленарного засідання за цей законопроєкт проголосували 236 народних депутатів.

Адмінпослуги для українців за кордоном

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість одночасного оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

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Згідно із законопроєктом, дозволяється оформляти паспорт громадянина України та/або закордонний паспорт українцям, які перебувають за межами своєї країни, через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби.

Проєкт закону також передбачає, що паспорт громадянина України у формі картки оформляється безстроково особам, які досягли 65 років.

Термінове оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта здійснюють у строк не пізніше, ніж через сім робочих днів із дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

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