В Украине вырастут штрафы за уклонение от мобилизации: ВР приняла законопроект

9 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях за нарушение мобилизации. Теперь штрафы для уклонистов вырастут.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 256 народных избранников.

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Штрафы за военные правонарушения: что изменится

Согласно новому законопроекту №10379, штрафы за нарушение правил мобилизации вырастут в несколько раз.

В частности, теперь нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (например, военнообязанный проигнорировал повестку и не обновил данные в ТЦК) в мирное время влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 — 5 100 грн).

Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то штраф увеличивается — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 — 8 500 грн).

Нарушителям правил воинского учета в особый период (например, во время военного положения) придется уплатить штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 — 25 500 грн).

В соответствии со ст. 210-1, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой штрафы:

В мирное время: от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 5 100 — 8 500 грн ) для граждан и от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 17 000 — 25 500 грн ) — для должностных лиц и юрлиц;

) для граждан и от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан ( ) — для должностных лиц и юрлиц; Повторное правонарушение в течение года: от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 8 500 — 11 900 грн ) для граждан и от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 25 500 — 34 000 грн ) — для должностных лиц и юрлиц;

) для граждан и от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан ( ) — для должностных лиц и юрлиц; Во время военного положения: от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 — 25 500 грн) для граждан и от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 — 59 500 грн) — для должностных лиц и юрлиц;

В то же время положения ст. 210 и 210-1 не применяются, если ТЦК имеет возможность получить данные из электронных государственных реестров.

Военные правонарушения: какие штрафы действуют сейчас

В соответствии с действующими положениями ст. 210, нарушение правил воинского учета наказывается штрафом от 510 до 850 гривен.

За повторное нарушение или нарушение в особый период придется заплатить от 850 до 1 700 гривен.

Согласно ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен для граждан и от 3 400 до 5 100 грн для должностных лиц.

Повторное нарушение или в особый период увеличивает денежное наказание до 3 400 — 5 100 грн для граждан и 5 100 — 8 500 гривен для должностных лиц.

Ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11079-1 о мобилизации осужденных лиц.

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