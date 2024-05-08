Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11079-1 о мобилизации осужденных лиц. За такое решение проголосовали 279 народных избранников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

— Риски по антикоррупции (в частности по топ-коррупционерам), которые отмечал антикоррупционный комитет, убрали только частично, — отметил нардеп.

Кого не смогут мобилизовать в ряды ВСУ

Не будут мобилизованы осужденные за тяжкие преступления — умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности.

Также в ряды ВСУ не смогут присоединиться осужденные за терроризм, по части четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины (ДТП в состоянии опьянения и с погибшими), если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке, а также те, кто посягал на жизнь правоохранителей.

Коррупционерам не позволят заменить наказание на возможность воевать. Однако в Центре противодействия коррупции заявили, что некоторые из них все же смогут избежать тюрьмы в обмен на мобилизацию: в перечне тех, кому не дозволено воспользоваться этим законом, нет должностных лиц Офиса президента, руководителей госпредприятий, следователей, прокуроров и судей.

Осужденные могут служить в ВСУ исключительно по собственному желанию и при условии, что окончательный срок их наказания не превышает трех лет.

Мобилизация осужденных в Украине

10 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11079-1 о мобилизации осужденных. Некоторые положения относительно этой категории лиц содержатся и в законопроекте №10449 о мобилизации, который должен вступить в силу 18 мая.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, если данный документ примут.

