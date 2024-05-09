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За четыре месяца выявлено таможенных нарушений на сумму 6 млрд грн — Гостаможслужба

За четыре месяца выявлено таможенных нарушений на сумму 6 млрд грн — Гостаможслужба

В течение четырех месяцев 2024 года выявили 3 275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд грн.

По информации Государственной таможенной службы Украины, стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Нарушение таможенных правил

Как отмечается, в 965 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 104 млн грн. Среди них:

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  • промышленных товаров на почти 50 млн грн;
  • продовольственных товаров на более 23 млн грн;
  • транспортных средств на 29 млн грн;
  • валюты на сумму 1,5 млн грн.

В 1 160 делах о нарушении таможенных правил, в частности заведенных в предыдущих периодах, таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 28 млн грн.

Взыскано штрафов на сумму 31 млн грн, заявили в Гостаможслужбе.

За четыре месяца выявлено таможенных нарушений на сумму 6 млрд грн — Гостаможслужба

Фото: Гостаможслужба

Как сообщается, на рассмотрение в суд таможни передали 1 623 дела о нарушении правил на сумму 4,5 млрд грн.

В то же время в 1 613 делах, среди которых есть заведенные в предыдущие периоды, суд принял решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн грн (конфискация — около 243 млн грн, а штрафы — 297 млн грн).

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Фото: Гостаможслужба

митна служба, Таможня
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