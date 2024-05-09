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Продление мобилизации, увеличение штрафов для уклонистов, атаки дронов по НПЗ РФ: новости 9 мая

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 9 мая 2024 года
Фото: Факти ICTV

За 806-е сутки полномасштабной войны России против Украины произошло немало важных событий. В результате обстрелов по критической инфраструктуре выведены из эксплуатации две гидроэлектростанции из-за значительных повреждений.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, продлив действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Верховная Рада приняла законопроект об увеличении штрафов для уклонистов.

В России продолжаются атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Среди них — предприятие в Башкортостане, где вспыхнул пожар.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 9 мая 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Вывод из эксплуатации двух ГЭС

В результате обстрелов российской армии, которые произошли в течение 8 мая, очень повреждены объекты гидроэнергетики. Две гидроэлектростанции в Украине выведены из эксплуатации.

По информации Укргидроэнерго, вся гидрогенерация понесла сокрушительный ущерб. В компании утверждают, что инфраструктура требует значительного ремонта, восстановления и средств.

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Продление военного положения и мобилизации

В Украине продлен срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации соответствующими законами, которые подписал президент Владимир Зеленский.

Они будут действовать до 11 августа 2024 года. После полномасштабного вторжения России это уже 11-е продление военного положения и мобилизации в Украине.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

Увеличение штрафов для уклонистов

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 10379, согласно которому увеличатся штрафы за уклонение от мобилизации в Украине в несколько раз.

Согласно документу, за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (в случае игнорирования повестки или оттягивания с обновлением данных в ТЦК) в мирное время может быть штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 тыс. — 5,1 тыс. грн).

500 гривень

Фото: Pixabay

Если произойдет повторное подобное нарушение в течение года, тогда сумма штрафа станет больше — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. грн).

Во время военного положения штраф будет еще больше — от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн).

Новый командующий Силами специальных операций ВСУ

Назначен новый командующий Силами специальных операций ВСУ Александр Трепак соответствующим указом президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время уволен с должности командующего ССО ВСУ Сергей Лупанчук.

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Разрешение на оформление паспортов украинцам за границей

Верховная Рада законодательно закрепила предоставление административных услуг гражданам Украины, которые находятся за рубежом.

Согласно принятому в целом законопроекту № 11017, теперь предусмотрена возможность одновременного оформления (взамен утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

паспорт України

Фото: Pexels

Украинцы, которые находятся за границей, смогут оформить паспорт через государственное предприятие, принадлежащее к сфере управления Государственной миграционной службы.

Атака дронов по одному из крупнейших российских НПЗ

В российском городе Салават в Башкортостане на предприятии Салаватнефтеоргсинтез вспыхнул пожар после атаки дронами.

Компания, которая принадлежит Газпрому, является одним из крупнейших в России нефтеперерабатывающих предприятий на 10 млн тонн нефти.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 9 мая 2024 года

Сообщается, что беспилотник ударил в установку каталитического крекинга. Произошло задымление в районе одной из установок предприятия Газпром нефтехим Салават.

Как утверждается, возгорание было небольшим, поэтому работников не эвакуировали, а нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме.

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атака дронами, Война в Украине, Военное положение, Мобилизация, паспорт України
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