Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Инаугурация Путина: стало известно, представители каких стран ЕС решили принять участие
Бой Усик — Фьюри: дата и время начала поединка за абсолют
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Оружие должно приходить быстрее: Зеленский назвал главную проблему для ВСУ

Военная помошь Украине — Зеленский назвал основную проблему
Фото: Офис президента

Расстояние между принятием решения о военной помощи Украине на Западе и прямым попаданием этого оружия на фронт Силам обороны не столько в километрах, сколько в неделях и месяцах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой, которая прошла в Киеве 9 мая.

— Расстояние между этой помощью от пункта А — голосования в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, до пункта Б — Украины и фронта. Так вот, она уже не в километрах, она на сегодня — в неделях и месяцах. К несчастью. И мы это фиксируем. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы, — сказал глава государства.

Читайте также
Не имеют больших успехов: разведка Британии об атаках РФ на Востоке и вблизи Часового Яра
Часів Яр

Войска РФ перехватили инициативу на Восточном фронте

Украинский гарант также сообщил об обстановке на ключевом направлении фронта — Восточном.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, ситуация там тяжелая, враг перехватил инициативу.

Отнять эту инициативу можно только путем увеличения объемов поставок вооружения Силам обороны.

— Мы постоянно ведем переговоры, боремся, максимально оказываем давление на партнеров, чтобы увеличивать поставки этого оружия.  Мы понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам нужно вывести для того, что люди отдохнули, как минимум. Идут ротации, есть план этих ротаций. Слава Богу – это все есть, — разъяснил он.

Читайте также
Государства, которые сохраняют нейтралитет к России, находятся в опасности — Зеленский
Зеленский встретился с главой Европарламента Робертой Метсолой

Источник: Офис президента
Война в Украине, військова допомога, Владимир Зеленский, Зброя для України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пентагон и SpaceX приостановили использование оккупантами Starlink на поле боя в Украине
Starlink старлінк
Взрывы в оккупированном Мариуполе: есть попадания по месту базирования россиян
Взрывы в Мариуполе 9 мая 2024 года: что известно
Сергей Рудь уволен с должности начальника Управления государственной охраны
Сергей Рудь уволен с должности начальника Управления государственной охраны Украины
Германия закупит для Украины три установки HIMARS — Писториус
HIMARS
У нацистов — парад: пресс-конференцию Зеленского и Метсолы прервала воздушная тревога
Пресс-конференцию Зеленского и Мецолы прервала воздушная тревога — видео

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь