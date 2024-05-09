Оружие должно приходить быстрее: Зеленский назвал главную проблему для ВСУ

Расстояние между принятием решения о военной помощи Украине на Западе и прямым попаданием этого оружия на фронт Силам обороны не столько в километрах, сколько в неделях и месяцах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой, которая прошла в Киеве 9 мая.

— Расстояние между этой помощью от пункта А — голосования в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, до пункта Б — Украины и фронта. Так вот, она уже не в километрах, она на сегодня — в неделях и месяцах. К несчастью. И мы это фиксируем. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы, — сказал глава государства.

Войска РФ перехватили инициативу на Восточном фронте

Украинский гарант также сообщил об обстановке на ключевом направлении фронта — Восточном.

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По словам Зеленского, ситуация там тяжелая, враг перехватил инициативу.

Отнять эту инициативу можно только путем увеличения объемов поставок вооружения Силам обороны.

— Мы постоянно ведем переговоры, боремся, максимально оказываем давление на партнеров, чтобы увеличивать поставки этого оружия. Мы понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам нужно вывести для того, что люди отдохнули, как минимум. Идут ротации, есть план этих ротаций. Слава Богу – это все есть, — разъяснил он.

Источник : Офис президента

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